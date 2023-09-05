Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9465

Стефанчук: в ВР поступило заявление главы АМКУ об увольнении

Стефанчук: в ВР поступило заявление главы АМКУ об увольнении

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Верховную Раду поступило заявление от Ольги Пищанской об увольнении с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, сообщил во вторник председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Цитата

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал Стефанчук в Facebook.

Детали

Ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время изменения ожидаются на должности главы Антимонопольного комитета - ее должен занять Павел Кириленко.

Источник: УНН
Теги: ВР, АМКУ, Руслан Стефанчук

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.