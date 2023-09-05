Студенческий билет в "Дія" теперь можно шерить

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Цифровой сервис Дія добавил к своим функциям возможность отправлять копию студенческого билета. Отмечается, что теперь компания или учреждение может одним из трех способов отправить запрос на копию студенческого билета. От студента требуется только подтверждение. Видео с пошаговой инструкцией было опубликовано в Telegram приложения, передает УНН.

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"Студенты, ловите крутую новость! Теперь можете отправлять копию студенческого в несколько кликов через Дію, а компании и учреждения — получать копии за секунды. Это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе универа, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и еще много чего. Никаких ксероксов или сканеров. Бережем средства, деревья и нервы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с Дією, чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн.

"Так что просто обратитесь к команде внедрения Дії — проконсультируем и поможем. Ждем ваших обращений в Telegram", - добавили в сервисе.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, приложение Дія, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины, получило специальную награду на UX Design Awards, международном конкурсе по дизайну интерфейсов

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