Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8955

Студенческий билет в "Дія" теперь можно шерить

Студенческий билет в "Дія" теперь можно шерить

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Цифровой сервис Дія добавил к своим функциям возможность отправлять копию студенческого билета. Отмечается, что теперь компания или учреждение может одним из трех способов отправить запрос на копию студенческого билета. От студента требуется только подтверждение. Видео с пошаговой инструкцией было опубликовано в Telegram приложения, передает УНН. 

Цитата

"Студенты, ловите крутую новость! Теперь можете отправлять копию студенческого в несколько кликов через Дію, а компании и учреждения — получать копии за секунды. Это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе универа, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и еще много чего. Никаких ксероксов или сканеров. Бережем средства, деревья и нервы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с Дією, чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн.

"Так что просто обратитесь к команде внедрения Дії — проконсультируем и поможем. Ждем ваших обращений в Telegram", - добавили в сервисе.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, приложение Дія, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины, получило специальную награду на UX Design Awards, международном конкурсе по дизайну интерфейсов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" снова можно сменить место жительства

 

Источник: УНН
Теги: студенты, документы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.