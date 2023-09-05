Госэкоинспекция: идут экспертные дебаты, восстанавливать или нет Каховское водохранилище

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сейчас идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме в котором он ранее был. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Что касается вопросов, что дальше делать с Каховским водохранилищем, то действительно идут экспертные дебаты восстанавливать или не восстанавливать. На сегодня окончательного решения нет. Конечно есть определенная часть экспертов, которые говорят, что нужно его восстановить в том объеме, как оно было, другие говорят, что это не нужно. Но большое количество сельхозземель не имеет воды и как в следующем году будет связано с продовольственной безопасностью – это тоже большой вопрос», - рассказал Заруба.

Дополнение

По словам доктора географических наук Игоря Пилипенко в эфире "Громадського радіо", основными причинами восстановления Каховской ГЭС является необходимость в обеспечении энергетикой, ядерная безопасность, и вопрос сообщения между населенными пунктами.

Правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховского водохранилища и ГЭС.

Для решения проблем с водоснабжением четырех областей Украины и Крыма, а также возвращения маневровых мощностей для регулирования пиковых нагрузок, в том числе солнечных и ветровых электростанций в Херсонской и Николаевской областях Укргидроэнерго совместно с проектным институтом разрабатывают проект временных водоподпорных сооружений (перемычек) Каховского водохранилища в верхнем и нижнем бьефах.