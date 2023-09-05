Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8760

В Украине стартовала посевная озимых

В Украине стартовала посевная озимых

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине начался сев озимых культур, сообщили во вторник в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и начали сев озимых на зерно. По состоянию на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых", - сообщили в министерстве.

Как сообщается, уже посеяно озимых:

  • рапса - 654,9 тыс. га;
  • зерновых - 44,8 тыс. га:
    • пшеницы - 42,5 тыс. га,
    • ячменя - 1,2 тыс. га,
    • ржи - 1,1 тыс. га.

Как сообщается, благодаря благоприятным погодным условиям сев рапса уже завершили сельхозтоваропроизводители Волынской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей. Наибольшая площадь посева рапса сейчас в Тернопольской области - 72,5 тыс. га, далее следуют Винницкая область - 67,2 тыс. га и Кировоградская область - 59,4 тыс. га.

В Минагрополитики при этом указали, что, согласно опросу, подавляющее большинство аграриев не планирует существенно менять посевные площади под озимыми культурами в 2024 году по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним

В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая.

Источник: УНН
Теги: зерно, АПК, озимые, Минагрополитики
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.