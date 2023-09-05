В Украине стартовала посевная озимых
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине начался сев озимых культур, сообщили во вторник в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"Аграрии всех областей Украины активно сеют рапс и начали сев озимых на зерно. По состоянию на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых", - сообщили в министерстве.
Как сообщается, уже посеяно озимых:
- рапса - 654,9 тыс. га;
- зерновых - 44,8 тыс. га:
- пшеницы - 42,5 тыс. га,
- ячменя - 1,2 тыс. га,
- ржи - 1,1 тыс. га.
Как сообщается, благодаря благоприятным погодным условиям сев рапса уже завершили сельхозтоваропроизводители Волынской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областей. Наибольшая площадь посева рапса сейчас в Тернопольской области - 72,5 тыс. га, далее следуют Винницкая область - 67,2 тыс. га и Кировоградская область - 59,4 тыс. га.
В Минагрополитики при этом указали, что, согласно опросу, подавляющее большинство аграриев не планирует существенно менять посевные площади под озимыми культурами в 2024 году по сравнению с прошлым сезоном.
Напомним
В Украине намолочено более 33 млн тонн нового урожая.