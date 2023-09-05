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В Киеве сообщают о "минировании" одной из школ: полиция проверяет информацию

В Киеве сообщают о "минировании" одной из школ: полиция проверяет информацию

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полиции поступило сообщение о "заминировании" лицея №293 города Киева. Об этом в комментарии УНН подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.

Цитата

"Проходит сейчас отработка, еще продолжается проверка", - сказала она.

Напомним

В понедельник, 4 сентября, полиция получила информацию о "минировании" всех средних школ и колледжей в Киеве.

В КГВА сообщили, что правоохранители проверили все средние школы после сообщения о "минировании", однако, вызов был ложным.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, школа
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