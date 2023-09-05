Forbes Ukraine: за информационной атакой на Шурму стоит Коломойский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За информационной атакой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ростислава Шурму стоит олигарх Игорь Коломойский. Об этом говорится в интервью Шурмы изданию Forbes Ukraine, передает УНН.

«Я не говорил об этом раньше открыто, но сейчас вам скажу прямо – это Коломойский. Олигарх, который грабил страну в течение многих лет на сотни миллиардов гривен… Системная кампания против меня началась еще зимой. Впоследствии в нее подключили и отдельных журналистов «Бигус инфо». И не только с этим сюжетом. Были и другие раньше. Еще более бессмысленные и манипулятивные», - сказал он в интервью Forbes Ukraine.

Шурма добавил, что тому есть достаточные подтверждения: «Из публично доступной информации могу привести результаты медиа-мониторинга. «Центр контент-анализа» проанализировал 5000 статей и по тезисам и характеру публикаций сделал вывод, что они имели заказной характер. Самый заметный массив критики посвящен незаконности отчуждения «Укрнафты», поэтому очевидно, что по крайней мере один из заказчиков – бывший владелец доли акций этого предприятия».

Относительно недавнего расследования издания «Бигус.инфо» заместитель руководителя ОП также сказал, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей остались 72 объекта «зеленой» энергетики, среди которых есть 3 объекта, где есть доля у его брата – Олега Шурмы.

«Нарушали ли что-то эти 72 объекта? Пусть оценку дают правоохранительные органы. Но мой анализ ситуации показывает: только «Укрэнерго» имеет полномочия и технические возможности оперативно устанавливать, работали ли электростанции в объединенную энергосистему Украины», - считает он, добавляя, что НЭК «Укрэнерго» ежемесячно включительно до июня 2023 года подтверждало, что эти станции работают в объединенной энергосистеме Украины, предоставляя услуги диспетчеризации, регулярно предоставляя команды на загрузку и разгрузку в зависимости от баланса в энергосистеме Украины, подписывая ежемесячно акты, подтверждающие объемы генерации. Поэтому объекты на оккупированных территориях работали по правилам, которые устанавливал оператор и регулятор.

По его словам, все 72 объекта имели одинаковые условия оплаты, ни одна компания не получала больше или меньше - это алгоритм расчетов на энергорынке: одинаковый процент оплат для всех.