Правоохранители разоблачили схему продажи военной амуниции, похищенной из части

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Правоохранители обнаружили противоправную схему продажи имущества Вооруженных Сил Украины через интернет. Разоблачены пять человек по факту присвоения военного имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офис Генпрокуратуры.

Детали

Правонарушители развернули свою деятельность в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

По данным следствия, трое гражданских лиц и двое военнослужащих похищали из воинской части амуницию и за деньги продавали ее в интернете. Военные похищали имущество, а гражданские его сбывали.

Среди ассортимента были комплекты военной формы, ветрозащитные и маскировочные костюмы, обувь, спальные мешки, противогазы, приборы ночного видения и другие вещи. На этикетках было указано «Собственность ВСУ. Не для продажи».

Также фигуранты принимали «заказы» от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу.

Расчет осуществлялся по предоплате на банковские карты, после чего товар отправлялся по почте. Полученные деньги делили между собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу: подозреваются должностные лица ВЛК

31 августа правоохранители провели 15 обысков, по результатам которых обнаружены и изъяты банковские карты, средства связи, записи с «черной бухгалтерией» и тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет устанавливаться по результатам экспертиз.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении, и устанавливаются другие возможные участники указанной схемы. Кроме этого, изучается потенциальная причастность к этой сделке руководства воинской части.