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COVID-19 в ближайшее время выведут из группы особо опасных инфекционных заболеваний - Минздрав

COVID-19 в ближайшее время выведут из группы особо опасных инфекционных заболеваний - Минздрав

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Разработан приказ о выводе COVID-19 из группы особо опасных инфекционных заболеваний в Украине. Поэтому в ближайшее время COVID-19 выведут из этой группы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн-брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Уже были внесены изменения, как в законы Украины, так и в постановления Кабинета министров, были изменены соответствующие клинические протоколы. Был упрощен механизм тестирования, госпитализации. То есть по сути мы уже считаем коронавирусную инфекцию, как инфекцию, которая является сезонной, и которая относится к группе острых респираторных вирусных инфекций. Что касается дальнейших шагов, то, безусловно, COVID-19 еще не выведен из группы особо опасных инфекционных заболеваний, но соответствующий приказ разработан, поэтому в ближайшее время мы его выведем из этой группы», - рассказал Кузин.

Дополнение

На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19, секвенирование на мутации будет продолжено во время эпидсезона 2023/2024.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус
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