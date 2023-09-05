Рада поддержала увольнение Резникова с должности министра обороны

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада Украины поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

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«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины», - написал нардеп в Telegram.

За проголосовало 327 народных депутата.

Также нардеп сообщил, что назначение Рустема Умерова на должность будет на следующем пленарном заседании.

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Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.

4 августа Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.