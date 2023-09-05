Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 55 млн грн

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд уменьшил бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву сумму залога с 75 млн грн до 55 млн грн и оставил его под стражей, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

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«Уменьшить размер залога, определенный подозреваемому (Князеву – ред.) постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11 июля 2023 года по делу № 991/6032/23, в качестве альтернативной меры пресечения с 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) гривен до 55 000 000 (пятидесяти пяти миллионов) гривен», - говорится в постановлении суда.

Дополнение

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву сумму залога со 107 млн грн до 75 млн грн.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размеров 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как главы ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.