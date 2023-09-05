Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада одобрила увольнение с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

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"Парламент поддержал увольнение с должности главы ФГИУ Рустема Умерова. За - 302", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

4 сентября стало известно, что Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества. Профильный комитет поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества.

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Справочно

Рустам Умеров возглавлял Фонд государственного имущества с 7 сентября 2022 года. С 29 августа 2019 года и до избрания на должность был народным депутатом Украины.

Во время работы в Верховной Раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи. Был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа", участник украинской переговорной группы с рф.

Образование: выпускник Крымской школы-интерната для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым, Украина; является стипендиатом Программы обмена будущих лидеров (FLEX), США; Канадско-украинской парламентской программы; Американско-украинской лидерской программы; Европейского молодежного парламента; Европейского студенческого форума AEGEE; Форума будущего саммита и Европейской ассоциации студентов права; получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.