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Эрдоган о войне в Украине: "На горизонте нет обнадеживающей картины мира"

Эрдоган о войне в Украине: "На горизонте нет обнадеживающей картины мира"

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне провел встречу в сочи с российским диктатором владимиром путиным, говоря о войне рф против Украины, заявил, что на горизонте нет обнадеживающей картины мира, пишет УНН со ссылкой на турецкое издание Evrensel.

Цитата

«К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается. На горизонте нет обнадеживающей картины мира», - сказал Эрдоган относительно войны в Украине.

Напомним

4 сентября Эрдоган заявил о готовности Турции выступить в роли посредника в переговорах рф и Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Турция, Реджеп Эрдоган
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