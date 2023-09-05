Зеленский посетил бригады наступления на Бахмутском направлении

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, сообщили во вторник в Офисе Президента, пишет УНН.

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"В рамках рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, Глава государства побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Президент встретился с командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, командующим оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ «Лиман» и ОТГ «Соледар»", - сообщили в ОП.

Зеленский, как отмечается, "подробно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений". "В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ", - указано в сообщении.

Глава государства наградил воинов.

Напомним

4 сентября стало известно, что Зеленский посетил боевые бригады на Запорожском направлении.