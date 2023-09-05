Рада приняла наказание за несвоевременную подачу деклараций должностными лицами

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления». Он предусматривает наказание за несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, зафиксированное в автоматическом режиме, сообщает УНН.

Детали

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, принятие законопроекта во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов

"Правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество) набрала 250 голосов - учтена.

Правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тысяч грн) набрала 199 голосов - не учтена.

Правка №112 (о том, что можно забить аренду) набрала 165 голосов - не учтена.

Правка №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров) набрала 161 голос - не учтена", - написал Железняк в Telegram.

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