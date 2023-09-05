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В Минцифре призвали украинцев используя Дію, помогать работе наших дронов

В Минцифре призвали украинцев используя Дію, помогать работе наших дронов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Минцифре призвали сообщать о вражеских комплексах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в еВорог, чтобы украинские дроны работали еще эффективнее, передает УНН.

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"Помогите нашим бойцам использовать военные технологии на полную. Сообщайте в чатбот еВорог о комплексах связи и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта техника позволяет вражеским подразделениям обмениваться информацией и глушит нашу связь", - говорится в сообщении.

Украинским военным важна информация о:

  •  РЭБ Житель
  •  Редут 2УС
  •  Борисоглебск
  •  Репеллент

В ведомстве акцентировали на необходимости соблюдать осторожность.

"Отправляйте информацию, если уверены, что рядом нет оккупантов. Удаляйте данные с устройства как только отправите заявление. Не рассказывайте о перемещении техники в телефонном разговоре. Сообщайте о технике оккупанта с главного экрана в приложении Дія", - добавили в Минцифре.

Источник: УНН
Теги: война, технологии, информатор, информация
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