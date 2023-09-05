Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13500

Кабмин согласовал увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА: вероятно, его ждет кресло руководителя АМКУ

Кабмин согласовал увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА: вероятно, его ждет кресло руководителя АМКУ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кабмин согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, кандидатура Кириленко будет внесена на должность главы АМКУ, передает УНН.

Цитата

"Согласовано увольнение Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

По информации нардепа Ярослава Железняка, Кириленко станет кандидатом на должность главы АМКУ, голосование за его назначение состоится уже 6 сентября.

"Кабмин уволил Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Сегодня, после заседания фракции коалиции, он будет внесен на Главу АМКУ и завтра проголосован в Раде", - написал Железняк.

Напомним

Сегодня ВР приняла ряд кадровых решений. Так, нардепы поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, а также одобрили увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, АМКУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.