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Рада провалила голосование за правку о мгновенном открытии е-деклараций - нардеп

Рада провалила голосование за правку о мгновенном открытии е-деклараций - нардеп

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада провалила голосование за правку к законопроекту №9534 о восстановлении е-декларирования, которая бы позволила сразу открыть реестр деклараций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций: не прошла - 199 только голосов", - написал Железняк в Telegram, обнародовав голосование по фракциям:

  • СН - 117
  • ЕС - 22
  • Батькивщина - 5
  • Платформа за жизнь и мир - 15
  • За будущее - 8
  • Голос - 17
  • Довира - 7
  • Восстановление Украины - 1
  • Внефракционные - 7

Дополнение

ВР поддержала в первом чтении восстановление е-декларирования 27 июля.

Источник: УНН
Теги: ВР, декларация
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