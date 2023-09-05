Новости: Политика
5 сентября 2023, 16:32 • Юлия Шрамко • 28710
Рада провалила голосование за правку о мгновенном открытии е-деклараций - нардеп
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада провалила голосование за правку к законопроекту №9534 о восстановлении е-декларирования, которая бы позволила сразу открыть реестр деклараций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Цитата
"Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций: не прошла - 199 только голосов", - написал Железняк в Telegram, обнародовав голосование по фракциям:
- СН - 117
- ЕС - 22
- Батькивщина - 5
- Платформа за жизнь и мир - 15
- За будущее - 8
- Голос - 17
- Довира - 7
- Восстановление Украины - 1
- Внефракционные - 7
Дополнение
ВР поддержала в первом чтении восстановление е-декларирования 27 июля.
Источник: УНН
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