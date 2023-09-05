Рада провалила голосование за правку о мгновенном открытии е-деклараций - нардеп

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада провалила голосование за правку к законопроекту №9534 о восстановлении е-декларирования, которая бы позволила сразу открыть реестр деклараций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций: не прошла - 199 только голосов", - написал Железняк в Telegram, обнародовав голосование по фракциям:

СН - 117

ЕС - 22

Батькивщина - 5

Платформа за жизнь и мир - 15

За будущее - 8

Голос - 17

Довира - 7

Восстановление Украины - 1

Внефракционные - 7

Дополнение

ВР поддержала в первом чтении восстановление е-декларирования 27 июля.