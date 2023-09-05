Разжигали религиозную и национальную вражду: будут судить священников и митрополита

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Житомирщине будут судить митрополита УПЦ (МП) и еще двух священников за разжигание религиозной и национальной вражды, передает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры Житомирской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении управляющего и секретаря епархии и настоятеля одной из церквей по факту разжигания национальной и религиозной вражды, унижения национальной чести, достоинства и оскорбления чувств граждан, в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

По данным следствия, митрополит УПЦ (МП) Житомирщины лично составлял рукописные тексты листовок и брошюр, содержание которых направлено на разжигание религиозной вражды, ненависть и пренебрежительное отношение к верующим других конфессий. Печатать такие агитки поручал своему родному брату, секретарю епархии. Он же вместе с настоятелем церкви соседней территориальной общины активно распространяли наставления митрополита среди прихожан и священников.

Экспертиза установила, что изъятая в церкви и по местам жительства фигурантов печатная продукция содержит презрительные с религиозной точки зрения высказывания, оскорбляющие чувства прихожан Православной церкви Украины.

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Также эксперты установили, что так называемое «Рождественское послание митрополита» является не религиозным, а политико-пропагандистским продуктом, где читателям навязываются промосковские и антиукраинские модели поведения, идеи «русского мира».

Кроме этого, в разгар оккупационной войны страны-агрессора в Украине священнослужители распространяли листовки с призывами к «позитивному миротворческому диалогу президентов Украины и россии».

Противозаконная деятельность священников разоблачена Житомирской областной прокуратурой, Управлением СБУ в области и ГУ Нацполиции в области.

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