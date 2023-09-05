Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15660

Зеленский предлагает Раде назначить Умерова министром обороны: зарегистрирован проект постановления

Зеленский предлагает Раде назначить Умерова министром обороны: зарегистрирован проект постановления

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект Постановления о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, передает УНН.

Детали

На сайте ВР проект постановления о назначении Умерова министром обороны зарегистрирован под номером 10004.

"... вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины.

Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Ф.Вениславский", - говорится в документе.

Ранее

Сегодня ВР приняла ряд кадровых решений. Так, нардепы поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, а также одобрили увольнение с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.