Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19500

Посол анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни

Посол анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни

Василий Боднар

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Посол Украины в Турции Василий Боднар анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни, что последует после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в россию. Об этом дипломат сказал во вторник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Мы над тем работаем, и министр Кулеба это уже сказал, что мы готовим в ближайшие дни такую коммуникацию", - сказал Боднар в ответ на вопрос, есть ли наработки в том, чтобы после встречи турецкого лидера в рф прокоммуницировать Президенту Украины Владимиру Зеленскому с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Относительно дат он сказал, что "не хочет забегать наперед, есть определенные форматы".

Напомним

4 сентября Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

5 сентября Эрдоган заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН обсудят российские условия открытия "зернового коридора", россия хочет отмены ограничений по денежным переводам и страхованию судов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, зерновой коридор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.