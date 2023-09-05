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ВР поддержала возвращение е-декларирования

ВР поддержала возвращение е-декларирования

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла главный законопроект о возвращении декларирования в целом. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосовали 329 нардепов, передает УНН

Цитата

"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА - 329", - написал Железняк.

Детали

Нардеп также дал разъяснения относительно учтенных правок:

Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов;

Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов;

Правка 277 - если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов;

Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199.

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 1 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях", - добавил нардеп.

Кроме того, Железняк привел данные о голосовании за законопроект по фракциям: СН - 216, ЕС - 20, Батькивщина - 9, Платформа за жизнь и мир - 21, За майбутнє - 9, Голос - 14, Доверие - 16, Восстановление Украины - 8, Внефракционные - 16.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация, законопроект
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