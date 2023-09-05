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В реестре коррупционеров сейчас 46 тысяч человек - НАПК

В реестре коррупционеров сейчас 46 тысяч человек - НАПК

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В реестре коррупционеров сейчас 46 тысяч человек, сообщил во вторник в эфире телемарафона председатель НАПК Александр Новиков, пишет УНН.

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"Сейчас в реестре 46 тысяч человек. Из них 2 тысячи - совершили дисциплинарные правонарушения, примерно 25 (тысяч) - административные, 15 (тысяч) - уголовные", - отметил глава НАПК.

Дополнение

4 сентября НАПК открыло доступ в реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

5 сентября ВР одобрила наказание за несвоевременную подачу деклараций. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, правка о возможности не вносить в реестр коррупционеров не учтена. 

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК, реестр
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