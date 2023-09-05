"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Киевскую область

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На днях в Черняхове и Шпендовке, что на Киевщине, состоялись кинопоказы Национального тура “Кино ради Победы!”, передает УНН со ссылкой на ЧАО “Агрофорт МХП”.

Детали

Так, взрослая аудитория посмотрела фильмы “Щедрик” и “Сторожевая застава”, а для детей подготовили подборку интересных мультфильмов.

Также, для самых маленьких зрителей была обустроена зона для развлечений, их угощали сладкой ватой и попкорном.

По замыслу организаторов тура, проект “Кино ради Победы!” должен объединить украинцев в общем стремлении утвердить украинскую идентичность, знать историю своей страны, испытания, которые ей пришлось пройти, и современных героев, которые творят ее будущее.

Отметим, что Национальный тур “Кино ради Победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации “Смотри украинское!”, а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

Идея тура “Кино ради Победы!” возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель — 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области.

Только в августе этого года в рамках Национального тура “Кино ради Победы!” состоялось 62 кинопоказа в 12 областях Украины.

Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом “МХП-Громаді”.

Кроме того, именно при содействии БФ “МХП-Громаді” удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.