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Приоритет - чтобы истребители F-16 как можно быстрее появились в украинском небе: глава МИД Нидерландов сделала заявление

Приоритет - чтобы истребители F-16 как можно быстрее появились в украинском небе: глава МИД Нидерландов сделала заявление

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Приоритет Нидерландов — чтобы истребители F-16 как можно быстрее появились в украинском небе. Об этом новый министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила во время своего первого телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х также поделился деталями разговора с коллегой из Нидерландов.

"Разговаривал с Ханке Брюинс Слот. Первый звонок в новой роли, знак уважения к Украине и нашим воинам. Спасибо ей за подтверждение того, что F-16 должны как можно скорее летать в украинском небе. Я также подчеркнул важность поддержки Нидерландов в открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году", - написал Кулеба. 

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с новой должностью свою коллегу из Нидерландов Ханке Брейнс Слот.

Источник: УНН
Теги: МИД, самолет, Украина, Нидерланды
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