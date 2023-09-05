Армения отозвала своего представителя ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Армении отозвал своего постоянного и уполноменного представителя в Организации Договора о коллективной безопасности и назначил его послом в Нидерландах. Соответствующие указы касающиеся Виктора Биягова опубликованы на сайте Президента Армении, передает УНН.

Датали

Согласно с последними распоряжениями Президента Армении Ваагна Хачатуряна, Виктор Биягов получил сразу две новых должности. Его назначили не только послом в Нидерландах, а ещё и дали “портфель” представителя Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В указе главы государства также говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна.

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Дополнительно

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года.

ОДКБ — это военно-политическая международная организация, созданная государствами СНГ в 2003 году. Её часто называют аналогом НАТО на постсоветском пространстве. П осостоянию на 2023 год туда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним

Намедни Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость его страны в сфере безопасности от одного центра, россии, является стратегической ошибкой. Он добавил, что Ереван сейчас пытается диверсифицировать политику в сфере безопасности.

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А на следующий день, поле заявления премьер-министра Армении, Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Армении с призывом вступить в Альянс. В соц сети Х он опуликовал пост,и подеркнул что, “только совместное членство Армении и Азербайджана в НАТО и изгнание России с Южного Кавказа может обеспечить мир на Кавказе”.

Ранее в россии выразили беспокойство, касательно стремления Армении ратифицировать Римский статут. Россияне считают, что решение содержит риски для союзнических отношений между их государствами. Однако, вице-спикер НС Акоп Аршакян заявил, что документ никоим образом не направлен против россии, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.