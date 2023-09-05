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Минус 900 тысяч долларов за день: операторы Армии дронов продолжают поражать технику оккупантов

Минус 900 тысяч долларов за день: операторы Армии дронов продолжают поражать технику оккупантов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Бахмутском направлении за день операторы Армии дронов поразили две артиллерийские установки и две боевые машины пехоты, нанеся врагу ущерб на сумму 900 тысяч долларов, сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

“Бахмутское направление. Ударная рота БПЛА „АХИЛЛЕС“ 92 ОШБР работает дронами камикадзе. Бойцы поразили две артиллерийские установки 2С9 „Нона-С“ и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. Цена пораженной техники — 900 тысяч долларов”, — написал Федоров.

Напомним

Ранее сообщалось, что более 1000 единиц боевой техники отправили на фронт, усиливая “Армию дронов”, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров. Как указали в Минцифре, впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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