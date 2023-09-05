Юсов о спецоперации "Синица": получили важную информацию об авиации врага, которая поможет защитить небо

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Благодаря спецоперации "Синица", которую провели ГУР совместно с Национальной полицией и Вооруженными силами Украины, удалось получить важную информацию о российской авиации, которая поможет защитить украинское небо. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов во время пресс-конференции, передает УНН.

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"В результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации противника и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", - отметил Юсов.

Детали

По его словам, спецоперация "Синица" "вызвала резонанс" не только в Украине и россии, но и за рубежом.

"И резонанс справедлив. Это действительно сверхважная и сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение для Сил безопасности и обороны Украины, а также будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны", - резюмировал представитель ГУР.

В свою очередь, журналист и военный Артем Шевченко рассказал, что вертолет Ми-8 перевозил "ценный груз", а именно различное авиационное оборудование к боевым истребителям Су-30М и Су-35. Он добавил, что спецоперация "существенно" повлияла на боеспособность тех самолетов, к которым этот груз должен был быть доставлен.

"А технологическое оборудование, которое есть в вертолете, помогло нашим воздушным силам и разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности и связи’связи. Это существенно повлияло уже и будет влиять еще на результаты противодействия вражескому вторжению и вражеским угрозам с неба", - сказал Шевченко.

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Сам пилот, капитан Максим Кузьминов, рассказал, что ему были предоставлены гарантии безопасности - "безопасность для меня и для моей семьи, выплаты, новые документы". Он рассказал, что его родители сейчас находятся в Украине. Пилот также добавил, что ему поступило предложение присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины.

"В дальнейшем хочу связать свою жизнь с авиацией. Поступило предложение остаться здесь. Я рассмотрю обязательно, возможно, отвечу положительно", - сказал Кузьминов.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем.