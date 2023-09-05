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Россияне обстреляли Токаревку в Херсонской области. Есть раненный

Россияне обстреляли Токаревку в Херсонской области. Есть раненный

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Россияне вечером обстреляли село Токаревка в Херсонсккой области. Из-за обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщили  в Херсонской областной военной администрации, пишет УНН.

Цитата

“Армия рф ударила по Токаревке. Около 17:30 под обстрел попал 65-летний мужчина, который находился возле дома. Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь”, — говорится в сообщении ОВА.

Напомним

Днем захватчики тоже били по региону. В частности, из минометов оккупанты ударили по Бериславскому району. Из-за чего в больницу с многочисленными ранениями госпитализировали двух женщин.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, раненые, война с Россией, атака, обстрелы
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