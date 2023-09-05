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Днепропетровщина: враг сбросил снаряды на районный центр

Днепропетровщина: враг сбросил снаряды на районный центр

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российская армия атаковала Никопольский район с БПЛА. Снаряды попали в районный центр, повредив учебное заведение, склад, частное предприятие и инфраструктурный объект, сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Агрессор атаковал Никопольщину с беспилотника. Снаряды сбросил на районный центр. Повреждены учебное заведение, склад, частное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродован жилой дом”, - сообщил Лысак.

Известно, что из-за российской атаки никто не пострадал.

Напомним

4 сентября россияне из артиллерии били по Синельниковскому району и Никопольщине, есть разрушения жилья, однако обошлось без пострадавших. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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