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Перебегала дорогу в нерегулируемом месте: на Киевщине 16-летняя девушка пострадала в ДТП

Перебегала дорогу в нерегулируемом месте: на Киевщине 16-летняя девушка пострадала в ДТП

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Киевщине в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщает полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Во вторник, 5 сентября, около 12 часов дня, в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в нерегулируемом месте.

Девушка получила травмы: перелом ноги и гематому головы. Ее доставили в детскую больницу.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина
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