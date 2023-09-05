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5 сентября 2023, 19:20 • Екатерина Ливенец • 13695
Перебегала дорогу в нерегулируемом месте: на Киевщине 16-летняя девушка пострадала в ДТП
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Киевщине в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщает полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Во вторник, 5 сентября, около 12 часов дня, в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в нерегулируемом месте.
Девушка получила травмы: перелом ноги и гематому головы. Ее доставили в детскую больницу.
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Источник: УНН
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