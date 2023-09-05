В Армении заговорили о признании юрисдикции МУС. У рф требуют объяснений

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В рф требуют от Еревана разъяснения относительно ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента россии владимира путина, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения по этому поводу и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — подчеркнула Захарова.

Напомним

2 сентября правительство Армении просит Национальное собрание (парламент) ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

После ратификации Договор об МУС должны принять в Армении в качестве закона, а также документ должен подписать Президент, только после этого Римский статут вступит в силу.