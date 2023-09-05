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После спецоперации "Синица" у кого-то на россии стало меньше званий, а кого-то - уволили - ГУР

КИЕВ. 5 сентября. УНН. После спецоперации "Синица" у кого-то на россии стало меньше званий, а кого-то и вообще уволили. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов во время телемарафона, передает УНН.

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“Безусловно, как и во многих других случаях, это было позитивное удивление и желание поделиться процессом, результатом, инструментом, ходом. Украина сейчас, ГУР и весь сектор безопасности и обороны - носители такого опыта, которого другие государства и другие общества не имеют. Опыта полномасштабной войны и противодействия российской агрессии. Относительно обмена этим опытом стоит очередь", - сказал Юсов.

Он также добавил, что: “После спецоперации "Синица" у кого-то на россии стало меньше званий, а кого-то - уволили”.

Напомним

Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем. 

Также благодаря спецоперации "Синица", удалось получить важную информацию о российской авиации, которая поможет защитить украинское небо. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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