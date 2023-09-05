Миллионные убытки на закупке песка для строительства Подольского моста: еще одному чиновнику сообщили о подозрении

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В.и.о. директора коммунального предприятия “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева” действия которого причинили ущерб на сумму более 6 миллионов гривен на строительстве Полесского моста сообщили о подозрении, передает УНН с ссылкой на столичную прокуратуру.

Цитата

“... сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КП „Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева“ по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

В июне КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” заключило с генподрядчиком дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульвара Перова. К выполнению этих работ генподрядчик привлек субподрядную организацию.

Подозреваемый, не проверив коньюнктуру рынка на строительный материал, подписал указанные акты с необоснованным завышением цены на речной песок. В результате чего строительство стало “дороже” на 6,5 миллионов гривен.

Также в ходе следствия будет дана оценка другим участникам преступления.

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