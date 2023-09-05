Зеленский уволил Кириленко с должности главы Донецкой ОВА

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА. Соответствующий документ уже на сайте официального представительства главы государства, передает УНН.

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“Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, — значится в указе Президента.

Дополнительно

Павел Кириленко — подполковник юстиции.

С июля 2008 года работал в прокуратуре, а в сентябре 2017 года был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

В июне 2019 года занял должность главы Донецкой ОВА.

Напомним

Ранее УНН писал, что Кабмин согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации. По информации нардепа Ярослава Железняка, Кириленко рассматривают в качестве будущего главы АМКУ. Голосование за его назначение состоится уже 6 сентября.