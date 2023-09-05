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"Золотых" туалетов в Одесской области не будет: Кипер отменил ряд тендеров

"Золотых" туалетов в Одесской области не будет: Кипер отменил ряд тендеров

Олег Кипер

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За последние три месяца Одесская ОВА проверила 2500 закупок на общую сумму 870 млн грн. Несоответствие требованиям военного времени установлено в 60 тендерах на сумму более 100 млн грн. Об этом в своем tg-канале написал глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Речь о тендерах, объявленных в период с марта по август этого года. Целесообразность этих тендеров поручено проверить инициаторам - главам РГА совместно с главами территориальных громад, сообщил Кипер.

Среди уже отмененных тендеров в частности обустройство туалетов, на которые планировали потратить 1,5 млн грн, текущий ремонт административных и других зданий на почти 90 млн грн, изготовление нецелесообразных проектно-сметных документаций на общую сумму более 22 млн грн.

“Обращаю внимание на то, что закупки должны планироваться с учетом реальных потребностей, а на первом месте должна быть помощь военным в их материально-техническом обеспечении. Также в приоритете здравоохранение, безопасность граждан, дети, образование. Мониторинг продолжается…”, - отметил глава Одесской ОВА Кипер.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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