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ВСУ уничтожили военный состав россиян в Донецкой области: зрелищное видео

ВСУ уничтожили военный состав россиян в Донецкой области: зрелищное видео

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Вражеский склад военного снаряжения захватчиков размещался вблизи пгт Мироновский.

Около 14:30 5 сентября его уничтожили украинские зенитчики, и сняли это на видео дроном.

Напомним

Ранее УНН показал, как на одном из участков фронта Донецкой области нацгвардейцы из бригады оперативного назначения “Рубеж” уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, ВСУ, война, война с Россией, военная техника, склад
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