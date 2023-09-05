Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включает зенитные установки, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.
Детали
Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.
В пакет вошли:
10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
Более 8,5 миллионов патронов для стрелкового оружия;
27 тысяч 40-мм боеприпасов для гранатометов;
Бронированный мостоукладчик Beaver;
32 грузовика Zetros;
4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
4 пограничных автомобиля;
20 000 защитных очков для солдат;
Напомним
Ранее сообщалось, что боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии.