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Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включает зенитные установки, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.

Детали

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с россией, предоставив очередной пакет военной помощи.

В пакет вошли:

10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;

Более 8,5 миллионов патронов для стрелкового оружия;

27 тысяч 40-мм боеприпасов для гранатометов;

Бронированный мостоукладчик Beaver;

32 грузовика Zetros;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

4 пограничных автомобиля;

20 000 защитных очков для солдат;

Напомним

Ранее сообщалось, что боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война, помощь
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