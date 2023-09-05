Президент Румынии опроверг заявления о том, что российский беспилотник упал на территории его государства

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ничего не падало на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда россия атаковала украинские порты. Тем самым он опроверг заявления Украины о том, что она имеет фото доказательства взрыва российского беспилотника на территорию Румынии, передает УНН.

Цитата

“Я могу вам сказать, что в Румынии не было ни одной части, ни беспилотника, ни другой части любого устройства. Мы полностью контролируем наше национальное пространство. Я проверил абсолютно все и могу успокоить население. Ничего не дошло до Румынии, но да, мы обеспокоены, поскольку эти атаки происходят на очень близком расстоянии от румынской границы”, — сказал президент.

Детали

Президент Румынии отметил, что согласно с последней информацией, которую ему предоставил министр обороны, атаки были зафиксированы в 800 метрах от границы Румынии.

Впрочем, румынский глава отметил, что они начеку. “В НАТО мы очень хорошо защищены. Я могу сказать то, что я уже говорил ранее, Румыния получает преимущества от чрезвычайно сильных гарантий безопасности, самых сильных в нашей истории”, — также сказал президент Клаус Йоханнис.

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Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обостряться, иначе ей придется дать ответ Москве.

Министр обороны Анхель Тилвар категорически опроверг появившуюся в публичном пространстве информацию о так называемой ситуации, произошедшей в ночь на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на территорию Румынии. Он отметил, что Министерство обороны мониторит ситуацию и что "атаки беспилотников, совершенные российской федерацией, не представляли никакой прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии".