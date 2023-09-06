Третий саммит первых леди и джентльменов: что будут обсуждать, кто в списке приглашенных

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня в Киеве состоится Третий саммит первых леди и джентльменов. Организатором форума выступает первая леди Украины Елена Зеленская пишет УНН.

Тема саммита

Накануне саммита Елена Зеленская объявила, что его темой будет “Ментальное здоровье. Устойчивость и хрупкость будущего”.

Участники дискуссии будут обсуждать такие вопросы:

— Сила и слабость признавать вызовы в сфере ментального здоровья открыто, без стигматизации таких проблем;

— влияние войны на ментальное здоровье;

— необходимость предоставления наивысшего приоритета проектам в сфере популяризации поддержки ментального здоровья: повышение заметности проблемы в обществе, продвижение грамотности в сфере ментального здоровья’я, борьба с стигматизацией и т.д.;

— ментальное здоровье сегодняшних подростков — что мы можем сделать для того, чтобы позаботиться о ментальном здоровье’молодых людей, которые через 15 лет будут определять будущее человечества.

Кто в списке приглашенных

Известно, что участие в саммите примут первые леди Чехии, Литвы, Эстонии, Сербии, а также первые джентльмены Словакии и Словении.

Модератором мероприятия будет известный британский комик Стивен Фрай, который уже прибыл в Украину. Фрай который много лет помогает людям в сфере ментального здоровья’я.

Также участие в сами примут международные и украинские эксперты, лидеры мнений, звезды шоу-бизнеса.

В общем, планируется, что участие в саммите примут представители нескольких десятков стран.

История саммитов

Впервые по инициативе Елены Зеленской первые леди и джентльмены собрались в Киеве 23 августа 2021 года. Темой саммита стала “Мягкаясила в новой реальности”. Целью мероприятия было создание международной диалоговой платформы, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем по всему миру

К форуму присоединились, в частности, первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Израиля, Германии, Турции, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, дочь президента Ливана.

С приветственной речью выступила бывшая первая леди США Хиллари Клинтон.

Второй саммит проводился в условиях полномасштабного российского вторжения 23 июля 2022 года. Соответствующей была и тема — ““Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе”.

Саммит проходил в формате телемоста между пятью’странами. Основная студия была в Киеве, еще четыре — в Брюсселе, Вашингтоне, Варшаве и Лондоне.

К форуму присоединились первые леди Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Израиля, Германии, Турции, Греции, Бельгии, Белиза, Эквадора, Испании, Канады, Франции, США Наследная принцесса Лихтенштейна, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, звезды мирового спорта и шоу-бизнеса.

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