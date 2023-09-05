россияне запустили несколько групп ударных дронов по Украине - Воздушные Силы

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных беспилотников — из района полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в России. Вражеские дроны движутся в направлении южных областей Украины. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.

Цитата

«Внимание! Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей», — говорится в сообщении.

Детали

В Воздушных Силах предупредили о возможном распространении тревог по направлению движения ударных БпЛА.

«В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!», — добавило командование.

Добавим

Накануне ночью в небе над Украиной Воздушные Силы уничтожили 23 из 32 вражеских "шахедов".

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