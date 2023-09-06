"Если что-то упадет на территорию НАТО". Президент Румынии заявил, что страны Альянса согласовали план на случай падения обломков от войны

КИЕВ. 6 сентября. УНН. НАТО согласовали план на случай падения обломков от войны. Об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис отвечая журналистам на вопрос, что будет делать Румыния, если на ее территорию упадет военный беспилотник, передает УНН.

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“На последнем саммите НАТО мы приняли некоторые конкретные решения, и я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на территорию НАТО, если произойдет какое-то событие, если масштабы события превысят очень очевидные вещи, указанные в наших процедурах, каждый очень четко знает, когда и как это делать”, — сказал Президент.

Детали

Клаус Йоханнис отметил, что эта информация не является публичной.

“Безусловно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, это не означает, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эти инциденты происходили на территории НАТО, которой в таком случае является Румыния”, — также сказал Клаус Йоханнис.

Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обостряться, иначе ей придется дать ответ Москве.

Однако, на следующий день Президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября. Тем самым он опроверг заявления Украины, что она имеет фото доказательства того, что российские беспилотники взорвались на территории Румынии,