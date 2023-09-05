В Госдепартаменте США призвали КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что КНДР "заплатит цену", если предоставит России оружие для войны против Украины. Об этом он сообщил во время брифинга, пишет Sky News, передает УНН.

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Салливан подчеркнул, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном активно продвигаются, и россияне придали им повышенную интенсивность.

Также заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются" после сообщений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится в России с президентом Владимиром Путиным.

Он призвал КНДР прекратить переговоры и соблюдать публичное обязательство не предоставлять и не продавать оружие России.

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"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по оружию с Россией и придерживаться публичного обязательства, взятого Пхеньяном, не предоставлять и не продавать оружие России", – добавил он.

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Дипломат добавил, что из-за американских санкций Москва "вынуждена искать по всему миру" оружие, которое можно было бы использовать в войне против Украины.

Ранее Белый дом предупредил, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых обсуждали возможную оружейную сделку.

В частности спикер Белого дома Джон Ф. Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются".

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