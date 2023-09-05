Шмыгаль: реформа ветеранской политики предусматривает замену ВВК и внедрение принципа "справки ходят за военными"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщил о реформе ветеранской политики. Она предусматривает замену старого бюрократического механизма военно-врачебных комиссий на новый, более эффективный, а также внедрение принципа "справки ходят за военными", передает УНН.

Цитата

“Одна из 10 приоритетных реформ нашего Правительства называется «Достоинство и уважение». Речь идет о новой ветеранской политике, в основе которой лежит уважение и поддержка наших ветеранов. Изменения комплексные, изменения на всех уровнях, начиная с инфраструктуры «первой встречи»”, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что старый бюрократический механизм военно-врачебных комиссий заменяется новым, более эффективным. Реформа еще продолжается, но уже дает положительные результаты.

“Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше. К осмотрам ВВК привлечены почти 820 гражданских больниц. Заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тыс. воинов", - сообщил премьер-министр.

Также сейчас внедряется принцип «справки ходят за военными», где справки поступают к военным, а не наоборот. И уже более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту.

“Параллельно с изменениями в ВВК продолжается реформа МСЭК. Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека. Это обновление пакетов услуг в социальной, медицинской, реабилитационной, образовательной сферах, в трудоустройстве. Это диджитализация”, - добавил Шмыгаль.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министерство обороны приняло приказ об изменениях в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий приказ №490 вступил в силу 25 августа.