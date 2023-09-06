Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7890

Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область - ранения получили 5-ро украинцев

Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область - ранения получили 5-ро украинцев

фотогалерея

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Оккупанты из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское в Донецкой области. Начато расследование по факту ранения 5 человек. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 5 сентября 2023 года, около 17:00, войска россии обстреляли с. Шахтерское Волновахского района. Снаряды оккупантов попали по частному сектору, где получили телесные повреждения 40-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Уже через два часа россияне атаковали г. Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 9, 12 и 14 лет за решеткой получили информаторы, которые корректировали воздушные атаки врага - СБУ

Кроме того, повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередачи. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из ствольной артиллерии.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Добавим

Российские оккупанты за 4 сентября ранили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.