В Брянской области рф прогремели взрывы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ночь на 6 сентября министерство обороны россии сообщило о взрывах в Брянской области. Предварительно, сработали силы ПВО, которые обезвредили беспилотник, передает УНН.

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«5 сентября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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Накануне, 5 сентября, в москве нашли беспилотник кустарного производства. Он лежал в черном мужском портфеле с замком посреди улицы, чем напугал прохожих.

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