На Сумщине прогремели 192 взрыва от российских обстрелов за день

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За день 5 сентября на Сумщине зафиксировали 192 взрыва в результате российских обстрелов. Под огнем были 9 общин Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Всего зафиксировали за день 30 обстрелов в таких общинах:

Краснопольская община: минометные обстрелы (12 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и АГС (15 взрывов).

Хотинская община: минометные обстрелы (19 взрывов), сброс двух ВОГ с беспилотника, артиллерийский обстрел (11 взрывов).

Шалыгинская община: минометный обстрел (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

Великописаревская община: минометный обстрел (38 взрывов), артобстрелы (22 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Повреждены хозяйственное помещение, здание лицея, нежилые помещения, два трактора, два автомобиля и частное домовладение.

Эсманьская община: авиаудар (4 ракеты).

Миропольская община: минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская община: танковые обстрелы (19 взрывов).

Зноб-Новгородская община: артиллерийский обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Середино-Будская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитали 18 обстрелов (142 взрыва) из различных видов вооружения.

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