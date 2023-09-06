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На Сумщине прогремели 192 взрыва от российских обстрелов за день

На Сумщине прогремели 192 взрыва от российских обстрелов за день

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За день 5 сентября на Сумщине зафиксировали 192 взрыва в результате российских обстрелов. Под огнем были 9 общин Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Всего зафиксировали за день 30 обстрелов в таких общинах:

  • Краснопольская община: минометные обстрелы (12 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и АГС (15 взрывов).
  • Хотинская община: минометные обстрелы (19 взрывов), сброс двух ВОГ с беспилотника, артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Шалыгинская община: минометный обстрел (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская община: минометный обстрел (38 взрывов), артобстрелы (22 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Повреждены хозяйственное помещение, здание лицея, нежилые помещения, два трактора, два автомобиля и частное домовладение.
  • Эсманьская община: авиаудар (4 ракеты).
  • Миропольская община: минометный обстрел (5 взрывов).
  • Белопольская община: танковые обстрелы (19 взрывов).
  • Зноб-Новгородская община: артиллерийский обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-Будская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитали 18 обстрелов (142 взрыва) из различных видов вооружения.

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Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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