В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одесской области прогремели взрывы, сообщили местные паблики. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН.

Детали

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что в Одесской области есть угроза применения врагом ударных беспилотников. Было зафиксировано движение дронов-камикадзе в направлении юга Одесской области, в частности в направлении Измаильского района.

Также глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не снимать работу украинской ПВО и не выкладывать в соцсети.

Добавим

В понедельник вечером Воздушные Силы сообщали, что россияне запустили несколько групп ударных дронов по Украине.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в Одесской и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.