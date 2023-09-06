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В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одесской области прогремели взрывы, сообщили местные паблики. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН.

Детали

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что в Одесской области есть угроза применения врагом ударных беспилотников. Было зафиксировано движение дронов-камикадзе в направлении юга Одесской области, в частности в направлении Измаильского района.

Также глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не снимать работу украинской ПВО и не выкладывать в соцсети.

Добавим

В понедельник вечером Воздушные Силы сообщали, что россияне запустили несколько групп ударных дронов по Украине.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в Одесской и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, взрывы, тревога
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