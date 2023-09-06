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Старые шины на стратегическом самолете как защита от дронов: Минобороны Украины "потроллило" россиян

Старые шины на стратегическом самолете как защита от дронов: Минобороны Украины "потроллило" россиян

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Россияне обложили стратегический самолет старыми шинами в надежде таким образом защитить его от атаки дронов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Минобороны заметили «новацию» россиян и высмеяли ее, передает УНН.

Цитата

«Это российское ноу-хау: защита от дронов на стратегическом самолете из старых шин. Экологически чистая, эффективная и надежная. Если бы такую защиту установили на межпланетной станции "Луна-25"!», — написали в социальной сети X (бывший Twitter) Минобороны Украины.

Напомним

В ночь на 30 августа в Пскове в России прогремели взрывы в районе аэропорта. В результате атаки дронов были уничтожены 4 самолета Ил-76.

Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых виден истинный масштаб последствий атаки дронами на аэродром в российском Пскове.

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Источник: УНН
Теги: самолет, Минобороны, война
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