Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную военной разведке Украины

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По случаю Дня военной разведки, который отмечается 7 сентября, Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Монета посвящена героическим воинам-разведчикам, которые надежно стоят на защите национальных интересов нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

Детали

Презентовали новую памятную монету председатель Нацбанка Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Цитата

"Военная разведка – это высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная составляющая сил безопасности и обороны Украины. Быть разведчиком – это не только призвание, но и ежедневный сознательный непростой выбор. Принадлежать к военной разведке Украины – честь и ответственность», – сказал Андрей Пышный.

Он добавил, что «успехи и достижения разведчиков обычно не являются общеизвестными, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Поэтому в знак уважения и благодарности к украинским разведчикам Национальный банк Украины сегодня вводит в обращение памятную монету “Военная разведка Украины”. Эта монета – посвящена настоящей непобедимости и силе духа наших Героев».

Детали

Андрей Пышный отметил, что памятная монета “Военная разведка Украины” увековечивает профессионализм и доблесть украинских разведчиков, которые дают достойный отпор кремлевским оккупантам, вместе с другими подразделениями сил обороны постепенно освобождают временно захваченные территории на всех участках фронта и приближают нашу общую Победу.

Цитата

"Убежден, эта уникальная монета станет хорошим памятным знаком о нашей победоносной борьбе против оккупантов и украсит самые изысканные коллекции нумизматов. Наибольшая ценность монеты заключается в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью", – отметил генерал-майор Кирилл Буданов.

Дополнение

На аверсе новой памятной монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки.

На реверсе – по кругу надписи: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА УКРАИНЫ и лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS (“Мудрый будет властвовать над звездами”).

В центре – на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронзающей мечом абрисы территории страны-агрессора (на эфесе меча изображен Тризуб – малый Государственный Герб Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ““Дружба и братство – самое большое богатство”: Набор серебряных памятных монет в виде сердца выпустят ко Дню Независимости Украины

Приобрести памятную монету “Военная разведка Украины” можно будет с 6 сентября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч памятных монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Справочно

Памятная монета “Военная разведка Украины” имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Гурт монеты – рифленый.

Дизайн монеты – Татьяна Балута; скульптор – Владимир Демьяненко.

Добавим

В августе НБУ ввел в обращение монету номиналом в 10 гривен, посвященную воинам ПВО.