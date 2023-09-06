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оккупанты ограбили завод в Токмаке и готовятся бежать - ЦНС

оккупанты ограбили завод в Токмаке и готовятся бежать - ЦНС

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте, они начали грабить предприятия в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

«Во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна», — говорится в сообщении.

Детали

Сейчас местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае производства ухудшения ситуации для оккупантов.

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Источник: УНН
Теги: оккупация, Запорожье и Запорожская область, война
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